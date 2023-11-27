إسرائيل تنفي تسلمها قائمة بأسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لم تتلق قائمة أسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم.

وقد نفت تل أبيب ما تم تداوله عن استلامها قائمة من 11 اسما للإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من الهدنة.

وتسود غزة الهدوء في اليوم الرابع من الهدنة، بعد أيام من القصف الغاشم دون توقف.

وتحاول مصر والدول المعنية في تمديد الهدنة حتي يتمكنوا من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لشعب فلسطينالذي يعاني من الحصار الإسرائيلي.

وقد أعرب نتنياهو عن موافقة مبدئية لتمديد الهدنة بشرط الإفراج عن المزيد من الأسرى.