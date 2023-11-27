عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستهدف مطار دمشق ويوقفه عن العمل

صدى البلد

استهدفت غارة إسرائيلية مساء يوم الأحد مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية وأوقفته عن العمل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السورية الرسمية.

 وضربت إسرائيل مطاري دمشق وحلب الدوليين عدة مرات منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة 7 أكتوبر.

كما ضربت إسرائيل أجزاء من غرب سوريا بعد سقوط صواريخ على هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إن إسرائيل أطلقت صواريخ من اتجاه هضبة الجولان، مستهدفة مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى في ريف دمشق مما تسبب في أضرار مادية. ولم يذكر شيئا عنوقوع ضحايا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب للحرب يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الضربات جاءت بعد ساعات فقطمن استئناف المطار رحلاته الجوية بعد توقف دام شهرا بسبب ضربة إسرائيلية سابقة.

لقد نفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.

ولا تعترف إسرائيل عادة بضرباتها الجوية على سوريا.

إسرائيل الجولان السورية المرصد السوري لحقوق الإنسان العاصمة السورية هضبة الجولان حماس وإسرائيل غارة اسرائيلية علي غرب سوريا مطار دمشق الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

ترشيحاتنا

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض الثلاثة.. الإفتاء توضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ