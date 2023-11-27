تدهور مقلق.. طبيب سابق بالبيت الأبيض يحذر من خطر يهدد صحة بايدن

قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، إن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وتراجع الإدراك لديه سببان وجيهان يثيران القلق.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن "التراجع لدى بايدن يحدث بسرعة، كما قلت، لقد اعتنيت بثلاثة رؤساء، لذا فأنا أعرف بشكل مباشر ما يلزم ليكون القائد العام ورئيس الدولة، إنها وظيفة مرهقة، عقليا وجسديا، هذا الرجل لا يستطيع القيام بهذه المهمة. لقد أثبت لنا كل يوم أنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة، لكن هذا سيزداد سوءا."".

وعمل جاكسون كطبيب في عهد إدارات جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، وسبق له أن دق ناقوس الخطر بشأن حدة إدراك بايدن، حتى أنه طالب بإجراء اختبار إدراكي له أو الانسحاب من سباق 2024 الانتخابي"

وأكد أن "الانخفاض كان واضحا لبعض الوقت، بالنظر إلى بايدن كمرشح قبل سباق عام 2020 ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، الذي أيده جاكسون لمباراته عام 2024".

وتابع: "إنه أمر لا يصدق مدى تدهوره خلال فترة وجوده في منصبه، لا يمكننا أن نتحمل أن يبقى هذا الرجل في منصبه للفترة المتبقية من هذه الولاية ثم لمدة أربع سنوات أخرى بعد ذلك، إنه يعرضنا بالفعل لخطر كبير في الوقت الحالي".

وقد أشار استطلاع حديث لشبكة إن بي سي نيوز إلى أن ترامب يسبق بايدن بأربع نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما.