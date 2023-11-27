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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل انطلاقه بساعات.. مؤتمر أدباء إقليم القاهرة يحتفي بـ حمدي أبو جليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي في دورته الثالثة والعشرين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء اليوم الاثنين  تحت عنوان ''الفعل الثقافي في زمن التحولات''- دورة الأديب الراحل حمدي أبو جليل، بفندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة الفيوم، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام. 


تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة افتتاحية وكلمات كل من الشاعر محمد شاكر أمين عام المؤتمر، الشاعر محمد حسني إبراهيم رئيس المؤتمر، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.


ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الأدباء وهم محمد حسني إبراهيم، اسم الأديب الراحل حمدي أبو جليل، محمد الشرقاوي، زينب أبو سنة، سعيد الصاوي، دعاء عبد المنعم، وصبري رضوان، ويقام على هامش الافتتاح عرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية.
ويعتبر حمدي أبو جليل، شخصية المؤتمر أحد أشهر الكتاب المصريين المعاصرين، وهو من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، فازت روايته «الفاعل» بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، كما فازت روايته "الرجال الذين ابتعلوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب المصري محمد خير، عن روايته "إفلات الأصابع" فى نسختها المترجمة. 
صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها: أسراب النمل (مجموعة قصصية، 1997): وهى مجموعته القصصية الأولى، أشياء مطوية بعناية فائقة (مجموعة قصصية): فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، لصوص متقاعدون (رواية): وهى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية، الفاعل (رواية): فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015، القاهرة شوارع وحكايات (الهيئة العامة للكتاب، 2008)، طى الخيام – قصص (دار ميريت 2010)، الأيام العظيمة البلهاء (طرف من خبر الدناصوري) - دار ميريت 2017، نحن ضحايا عك (رواية أخرى فى التاريخ الإسلامي) - دار بتانة 2017، قيام وانهيار الصاد شين - رواية - دار ميريت 2018.

مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني حمدي أبو جليل الشاعر محمد شاكر أمين عام المؤتمر

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