عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتوجيهات رئاسية.. رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية والتوسع في إنشاء أخرى جديدة

لقاء اليوم
لقاء اليوم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر  وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ كافة التدابير والآليات لضمان استمراية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين .

و أكد الجانبان  على إنه لتحقق هذا الهدف سيتم  الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة والتدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل وتقليل المدد البينية الخاصة بتلك الدورات بما يساهم في التأهيل  المستمر لهذه الكوادر البشرية، وكذلك المراجعة الدورية والمستمرة لاجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح وإتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل  تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان  وذلك من خلال استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة كافة الأعشاب التي تؤثر على توازنها وكذلك استمرار  أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة والرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل.

كما تم مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية  للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبوسمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحية إلى مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

ترشيحاتنا

وزارة التجارة تطلق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية

كانوا يرتدون الكوفية.. اعتقال مطلق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا

أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

رئيس سيراليون يكشف آخر التطورات بعد الهجوم المسلح على مخزن أسلحة للجيش

7 آلاف جنيه تكتب سطور جريمة عائلية بـ إمبابة .. تفاصيل مثيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ