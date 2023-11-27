عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن تطعيم الإنفلونزا .. فاكسيرا تجيب

تطعيم الإنفلونزا 
تطعيم الإنفلونزا 

تعتبر هذه الأيام فترة تطعيم الإنفلونزا، ولذلك قامت فاكسيرا بتجميع أكتر الأسئلة شيوعاً بين  المواطنين عن هذا التطعيم.  

وقالت فاكسيرا ،إن التطعيم متاح  للأطفال  أقل من تسع سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم (حتى و لو جرعتين على موسمين )، أو الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا.

وأوضحت فاكسيرا ، أن  المناعة الكاملة  تكون بعد أسبوعين من التطعيم، و تستمر لستة أشهر،  بعدها تبدأ تقل  تدريجياً.

وأشارت فاكسير في منشورها التوعوي ، إلي أن التطعيم مُعطل، ومن المستحيل أن يصاب  الشخص بالفيروس نتيجة تلقي اللقاح.

 

ويعد تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر ٦ أشهر، ولمن هم أول مرة لهم تلقي اللقاح  وعمرهم بين ٦ أشهر إلى ٩ سنوات جرعتين بينهم شهر، ولمن هم ٩ سنوات فما فوقها جرعه واحدة.


وعن الفئات المستهدفة من التطعيم ، فإنه لجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهي ٢/١ مل ( الجرعة كاملة) أي كان السن أو عدد الجرعات ( لا يوجد تقسيم للجرعة).

 

ن التطعيم ضد الإنفلونزا من الأشياء المهمة وقد أكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية ان تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم جدا وذلك للوقاية من الإصابة بمجموعة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه ينصح بأخذه قبل دخول فصل الشتاء مباشرة أو في بدايته.

 

هل هناك آثار جانبية لإبرة الانفلونزا ؟

 

أكد الدكتور محمد حسن الطراونة، أنه قد تظهر بعض الآثار الجانبية بعد الحصول على لقاح الانفلونزا ، ومن أكثرها شيوعاً: "ألم، احمرار، كدمات، انتفاخ، ظهور نتوءات في موقع الحقن، الحمى بدرجةٍ خفيفة، القشعريرة، البكاء والاضطراب، الصداع والشعور بالتعب، آلام المفاصل أو العضلات" .

هل هناك موانع للحصول على إبرة الانفلونزا ؟

نصح الدكتور محمد الطراونة، بعدم حصول بعض الأشخاص على لقاح الإنفلونزا، خاصة الحالات المصابة بحساسية سابقة اتجاه اللقاح وظهور أعراض ردود الفعل التحسسية، والتي تشمل:" طفح جلدي، حكة، 
ضيق في التنفس، 
انتفاخ الوجه أو اللسان".

كما نصح بعدم تناول اللقاح للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الدجاج، أو البيض، أو حتى الريش، وكذلك الذين لديهم حساسية من المضاد الحيوي جنتامايسن (Gentamicin)، وأيضا الذين قد اصيبوا بعدوى شديدة مع ارتفاع في درجة الحرارة.

هل بعض الأدوية تؤثر في إبرة الإنفلونزا؟

وأشار إلى أنه يفضل استشارة الطبيب قبل الحصول على المطعوم وإخباره عن الأدوية التي يأخذها، ومن أكثر الأدوية التي يُنصح بعدم أخذ إبرة الإنفلونزا عند استخدامها، أو تأجيل أخذ إبرة الإنفلونزا حتى يتم إنهاء استخدامها: أدوية الكورتيزون، أدوية علاج اضطرابات المناعة الذاتية؛ كأدوية علاج الصدفية، وأدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والأدوية المعطاة للأشخاص عند خضوعهم لزراعة الأعضاء.

فاكسيرا الام سنوات فاكسير المواطنين التطعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

وزير إسرائيلي: اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك على تشغيل الإنترنت الفضائي بغزة بشروطنا

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

ترشيحاتنا

قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

الرخصة الذهبية .. إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة

فرنسا تحشد جيشها ووزاراتها لتقديم المساعدات إلى غزة

ليس لها مبرر.. زراعة البرلمان تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر

وزير خارجية إسبانيا: قـ.تل الفلسطينيين أمر غير مقبول

من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية؟..عبدالله المغازي يوضح |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ