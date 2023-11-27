كل ما تريد معرفته عن تطعيم الإنفلونزا .. فاكسيرا تجيب

تعتبر هذه الأيام فترة تطعيم الإنفلونزا، ولذلك قامت فاكسيرا بتجميع أكتر الأسئلة شيوعاً بين المواطنين عن هذا التطعيم.

وقالت فاكسيرا ،إن التطعيم متاح للأطفال أقل من تسع سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم (حتى و لو جرعتين على موسمين )، أو الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا.

وأوضحت فاكسيرا ، أن المناعة الكاملة تكون بعد أسبوعين من التطعيم، و تستمر لستة أشهر، بعدها تبدأ تقل تدريجياً.

وأشارت فاكسير في منشورها التوعوي ، إلي أن التطعيم مُعطل، ومن المستحيل أن يصاب الشخص بالفيروس نتيجة تلقي اللقاح.

ويعد تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر ٦ أشهر، ولمن هم أول مرة لهم تلقي اللقاح وعمرهم بين ٦ أشهر إلى ٩ سنوات جرعتين بينهم شهر، ولمن هم ٩ سنوات فما فوقها جرعه واحدة.



وعن الفئات المستهدفة من التطعيم ، فإنه لجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهي ٢/١ مل ( الجرعة كاملة) أي كان السن أو عدد الجرعات ( لا يوجد تقسيم للجرعة).

ن التطعيم ضد الإنفلونزا من الأشياء المهمة وقد أكد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية ان تطعيم الإنفلونزا الموسمية مهم جدا وذلك للوقاية من الإصابة بمجموعة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أنه ينصح بأخذه قبل دخول فصل الشتاء مباشرة أو في بدايته.

هل هناك آثار جانبية لإبرة الانفلونزا ؟

أكد الدكتور محمد حسن الطراونة، أنه قد تظهر بعض الآثار الجانبية بعد الحصول على لقاح الانفلونزا ، ومن أكثرها شيوعاً: "ألم، احمرار، كدمات، انتفاخ، ظهور نتوءات في موقع الحقن، الحمى بدرجةٍ خفيفة، القشعريرة، البكاء والاضطراب، الصداع والشعور بالتعب، آلام المفاصل أو العضلات" .

هل هناك موانع للحصول على إبرة الانفلونزا ؟

نصح الدكتور محمد الطراونة، بعدم حصول بعض الأشخاص على لقاح الإنفلونزا، خاصة الحالات المصابة بحساسية سابقة اتجاه اللقاح وظهور أعراض ردود الفعل التحسسية، والتي تشمل:" طفح جلدي، حكة،

ضيق في التنفس،

انتفاخ الوجه أو اللسان".

كما نصح بعدم تناول اللقاح للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الدجاج، أو البيض، أو حتى الريش، وكذلك الذين لديهم حساسية من المضاد الحيوي جنتامايسن (Gentamicin)، وأيضا الذين قد اصيبوا بعدوى شديدة مع ارتفاع في درجة الحرارة.

هل بعض الأدوية تؤثر في إبرة الإنفلونزا؟

وأشار إلى أنه يفضل استشارة الطبيب قبل الحصول على المطعوم وإخباره عن الأدوية التي يأخذها، ومن أكثر الأدوية التي يُنصح بعدم أخذ إبرة الإنفلونزا عند استخدامها، أو تأجيل أخذ إبرة الإنفلونزا حتى يتم إنهاء استخدامها: أدوية الكورتيزون، أدوية علاج اضطرابات المناعة الذاتية؛ كأدوية علاج الصدفية، وأدوية علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والأدوية المعطاة للأشخاص عند خضوعهم لزراعة الأعضاء.