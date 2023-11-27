محمد فاروق: التحكيم المصري بخير وسيدير بطولة السوبر للأندية الأبطال

قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه يعترض على شكوى النجم الساحلي ضد الحكم محمد عادل، على خطأ قد يكون غير مقصود في مباراة الترجي التونسي.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اعتراضه على كلمة أهدى التي وصف بها النجم الساحلي الخطأ، مؤكدًا أن الخطأ وارد في التحكيم.

وأشار إلى أن محمد عادل أحد الحكام الكبار الذين نالوا إشادة الأندية التونسية في أوقات سابقة، فضلًا عن أنه أحد نجوم الدوري المصري والقارة الإفريقية.

واختتم تصريحاته، بأن بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال يديره حكام مصريون.

‏ https://youtu.be/UVV5q4dgpDA?si=wrM1eiTns0vrUAVV