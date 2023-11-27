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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تحلق في المنطقة الخضراء وتربح 20 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة  20 مليار جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا ملحوظا بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.01% عند مستوى 25847.1 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.88% عند مستوى 5136.35 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.12% عند مستوى 7549.7 نقطة.

30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفع مؤشر الشركات الاسهم القيادية والمتوسطة البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة

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