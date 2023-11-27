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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المُشاركة في الانتخابات وتخصيص 3 ملايين جنيه لغزة..أهم محاور اجتماع القاهرة التجارية

صدى البلد

عقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا مساء أمس الأحد لمناقشة بعض الموضوعات الهامة ، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا غزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.
 

وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك في لفتة تستهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في الفترة القادمة للمساهمة في ضبط السوق.
 

وأكّد أيمن العشري على أهمية عدة محاور ، منها حث مجتمع الأعمال بشكل عام ومنتسبي غرفة القاهرة التجارية بصفة خاصة والعاملين لديهم على ضرورة المُشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وأن الإيجابية في المُشاركة تعطي انطباعًا للعالم بأن الشعب المصري يختار رئيسه بإرادته، متوقعًا أن تكون مُشاركة المصريين تاريخية في الانتخابات بصفة عامة ومن مجتمع الأعمال بشكل خاص ، حيث يرغب في استمرار الاستقرار لزيادة الاستثمارات والحركة التجارية وضبط السوق ودعم الاقتصاد ، وهذا لن يتحقق إلا بالحفاظ على المكتسبات والطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة .


كما قرر مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه تخصيص 3 ملايين جنيه كمساهمة لدعم أهل غزة طبقًا لتوجهات الدولة وجهودها لمساندة أهالي فلسطين في ظل الظروف الحالية .
وناقش الاجتماع وضع خطة تطويرية لتقديم مزيد من الخدمات للتجار منها إنشاء فروع للغرفة في عدة مناطق من المحافظة لتسهيل الوصول إلى كافة منتسبي الغرفة بمحافظة القاهرة.


وتنوعت المقترحات والأفكار من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة بهدف تحقيق طفرة تطويرية وتنموية للشارع التجاري القاهري والاقتصاد القومي بشكل عام في ظل التطورات العالمية الحديثة على كافة الأصعدة ، خاصة التكنولوجية الحديثة التي تتطلب تقديم مزيد من الأفكار والمقترحات غير التقليدية التي تساهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة .

ابراهيم السجيني الانتخابات الرئاسية الاقتصاد القومي التطورات العالمية التكنولوجية الحديثة الحركة التجارية الشعب المصري

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