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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اللقاء الإسبوعى.. محافظ الشرقية: وحدات سكنية ومساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، (12) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية  ، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

جاء ذلك بحضور  المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمستشار العسكرى للمحافظة و رئيس مركز ومدينة الزقازيق و مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى  و نائب مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ومديرة  إدارة خدمة المواطنين بفرع الشرقية للتأمين الصحى  ونائبة مدير  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ، و مديرة  الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية  التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (6)  أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدم مواطنان بشكوى تفيد بعدم وجود سكن يليق بهم ، ليوجه محافظ الشرقية  مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ، لبحث حالتهما الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (10) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

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ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ،  كلف محافظ الشرقية نائب مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمواطنة ن. م. م  من مركز الزقازيق لكونها تعانى من فشل بالتنفس  ، وإدراجها بمشروع علاج غير القادرين  وصرف العلاج اللازم لها بالمجان على نفقة الدولة.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

أسر الأولى بالرعاية أسر الأكثر احتياجا الأسر الاولى بالرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القوى العاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراكز وقرى المحافظة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

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