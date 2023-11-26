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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هوكي الشرقية رجال يفوز ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 27

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) بنادي الشرقية الرياضي لفوزهم ببطولة أفريقيا للأندية ( أبطال الدوري) والتي اقيمت بمدينة بلانتير بدولة ملاوي في الفترة من 18 إلى 26 نوفمبر الجاري وذلك للمرة الـ 27 في تاريخ النادي ليضاف هذا الإنجاز الكبير لسجل بطولات النادي في لعبة الهوكي متمنياً للفريق مواصلة انتصاراته المحلية والقارية والعالمية .

وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول من أعضاء الجهاز الفني والإداري والمدربين واللاعبين ومسؤولي الفريق ومجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي للوصول بالفريق لهذا المستوي المتقدم في التميز سواء على مستوي الجمهورية او علي مستوي القارة الافريقية، مؤكداً استمرار تقديم كافة اوجه الدعم لفريق الهوكي ليظل من أبرز العلامات المضيئة بمحافظة الشرقية.

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وأكد محافظ الشرقية على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي (رجال) حصلوا علي بطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز علي فريق نادي ويسترن جاكوار بطل كينيا بنتيجه 4-2 في المباراة النهائية والتي اتسمت بالندية والقوة وأحرز اللاعبين موشكا وحماده عاطف أهداف الفوز ليحصل فريق هوكى الشرقية على لقب البطولة الأفريقية.

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