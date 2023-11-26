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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تستعد لاستقبال 4 ملايين و699 ألف ناخب خلال انتخابات الرئاسة المقبلة

صدى البلد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث ومناقشة الإستعدادات اللازمة لإستقبال الإنتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر إنطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 ، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، ومساعد قائد الفرقة السادسة المدرعة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية  ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وأشار محافظ الشرقية الي أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية علي مستوي المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و 932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية قائلاً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية و الهيئات الإلتزام بتنفيذ التعليمات التالية بدقه...

التنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينه المقار الإنتخابية والتأكد من جاهزيتها لإستقبال العملية الإنتخابية.

فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الإنتخابية وان تتوافر بها إشتراطات الوقاية من الحريق

وجود حرم آمن ( مساحه لا تقل عن 200 متر) حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل.

توفير أماكن لائقة ومناسبه لمبيت القوات المشاركة في عمليه الانتخابات (الجيش _ الشرطة).

التأكد من سلامه باب المقر ومتانته والنوافذ مزوده بمصبات حديديه لتأمين صناديق الاقتراع.

توفير أماكن لائقة ومناسبه لمبيت السادة القضاة والمشرفين على العملية الإنتخابية.

التأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المنشأة أو من ينوب عنه.

قيام مديريه التموين بتوفير الخبز وكافه السلع اللازمة لقوات التامين اثناء فتره الانتخابات

نظافة المقر الإنتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر.

إزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية.

ضرورة توفير مولدات كهرباء بديله لاستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي

توفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظار.

توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ان يكون المقر مزود بخط تليفون ارضي وبحاله جيده ويعمل

جاهزية المقار الإنتخابية بدورات مياه صالحه للاستخدام.

حجرات محكمه لوضع صناديق الاقتراع بها ليلا ويفضل غرفه مناهل المعرفة.

المعاونة الكاملة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين المقار الانتخابية.

توفير عدد 50 شيكارة رمل وزن شيكارة لا يقل عن 50 كيلو جرام امام المقر ويتم توزيعها يمين وشمال باب المقر.

تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بنوادي ومراكز شباب الشرقية

توفير سيارة حماية مدنيه وسيارة اسعاف بجوار كل مقر استعدادا لأي أحداث طارئه.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها .

كما نوه المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

وفي نهاية الاجتماع طالب محافظ الشرقية المواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لإختيار رئيس الجمهورية لإرسال رسالة للجميع أن الشرقية ستكون من أولى المحافظات في نسب التصويت.

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