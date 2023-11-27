كيربي: إسرائيل وافقت على تمديد الهدنة مقابل الإفراج عن الرهائن

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يأمل أن توافق حماس على تمديد الهدنة كي نتمكن من إخراج مزيد من الرهائن.

وأكد كيربي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك شخصيا في صفقة تبادل الرهائن برمتها.

وأضاف، أن الإسرائيليين وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من الرهائن ولدخول مزيد من المساعدات.

وتابع، من الصعب الآن معرفة من يقف وراء الهجوم على حاملة الطائرات يو إس إس ميسون.

وأعرب جون كيربي عن سعادة أمريكا لأن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى والصواريخ سقطت بعيدا عنها.