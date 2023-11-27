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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى سنهوت التخصصي بالزيارة.. ويأمر برفع المخلفات من القرية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم قرية سنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى سنهوت التخصصي وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

تفقد المحافظ قسم الحضانات بالمستشفى والذي يضم 11 حضانة واطمأن علي الحالة الصحية للأطفال المبتسرين ، وكذلك وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 9 ماكينات والتقى بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم , مشدداً علي ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً علي صحه وسلامه المرضى.

كما حرص المحافظ على تفقد صيدلية المستشفي وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية مؤكدا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفى.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة الدكتور كامل دياب الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية واطلع المحافظ علي سجل الحضور والإنصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية على مديرة إدارة المدرسة بضرورة انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي ، مشدداً علي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمراقبة وغلق مراكز الدروس الخصوصية خلال الفترة الصباحية بالقرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن للحفاظ علي مصلحة الطلاب وضمان انتظامهم بالمدرسة.

خلال اللقاء الإسبوعى.. محافظ الشرقية: وحدات سكنية ومساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح معلمي المدرسة مطالباً بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب، كما أدار المحافظ حواراً هادئاً مع طلاب وطالبات المدرسة وطالبهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية لمتابعة اعمال النظافة والتجميل والوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين حيث تلاحظ للمحافظ قيام أحد أصحاب السيارات الملوكة لاحدي شركات تجميع القمامة بإلقاء القمامة والمخلفات علي جسر مصرف سنهوت مما يترتب عليه انبعاث روائح كريهة وانتشار الامراض والاوبئة ، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز بالتحفظ علي السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها والبدء فوراً في رفع المخلفات وتجميل المنطقة حفاظا علي البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

الأدوية والأمصال الأمراض والأوبئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن المستلزمات الطبية إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية انتشار الامراض والاوبئه طلاب وطالبات

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