انتبهي.. 9 أطعمة غير مناسبة خلال فترة الحمل

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن الأطعمة الغير مناسبة لفترة الحمل .

وقالت سماح هناك أطعمة يجب أن تبتعد عنها تمامًا حفاظًا على صحتها وعلى صحة جنينها، تعرفي على قائمة الأطعمة الممنوعة للحامل و خصوصا في الشهور الأولى من الحمل:

1- اللحوم والدواجن النيئة أو غير الناضجة( لانشون-بسطرمة- الهوت دوق - البرجر ..) و الألبان و الجبن غير المبسترة لانها قد تحتوي علي بكتيريا السالمونيلا والليستيريا الموجودة في الأطعمة غير المطهية جيدًا.

2- المشروبات الغازية و القهوة و النسكافية بكميات كبيرة لانها تحتوي علي مادة الكافيين التي تؤثر علي نمو الجهاز العصبي للجنين.

3- الأطعمة المملحة( الفسيخ-الملوحة-الرنجة-المخللات بكل أنواعها) يفضل تجنب تناولها لان الأطعمة المملحة ممكن تتسبب فى تسمم الحمل وزيادة الضغط ومشاكل تانية كتير.

4- الأكلات الحريفة والحارة و المدخنة.

5- التمر ممنوع فى الشهور الأولى من الحمل لانه بيعمل على انقباض الرحم.

يفضل تناوله فى اخر الحمل لتسهيل الولادة.

6- تجنبي البقدونس والزعتر والشبت والقرفة أو الحلبة أو النعناع، حيث انها تُساعد علي انقباض الرحم.

7- البيض الغير مطبوخ جيداً او أى صوص فيه بيض نيئ زى المايونيز لانه قد يحتوي علي بكتيريا السلمونيلا.

8- تجنب أكل الكبد أثناء الحمل، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الريتينول وهو نوع من فيتامين أ الذي قد يؤدي زيادة تناوله الي حدوث تشوهات خلقية وخاصةً خلال الأشهر الأولى من الحمل.

9- الأسماك التي تحتوي على الزئبق بنسبة عالية، مثل سمكة أبو سيف والماكريل، حيث يؤثر الزئبق على نمو الجهاز العصبى للطفل، أيضًا الأسماك النيئة وغير المطبوخة جيدًا، مثل المحار والسوشي و الفسيخ و الرنجة.