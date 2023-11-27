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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل سواه مهاجم ميدياما الغاني: الأهلي وبيراميدز وآخرون ينافسون على ضم اللاعب

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق جزءًا من تصريحات وكيل سواه مهاجم ميدياما الغاني عبر حسابه بموقع "تويتر" .
 

وكتب محمد فاروق عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "وكيل سواه مهاجم ميدياما: الأهلي وبيراميدز وصنداونز وأندية من الجزائر وتونس مهتمون بضم الغاني جوناثان سواه".
 

الأهلي يواجه سموحة 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء علىملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولىمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

الاهلي وبيراميدز الإعلامي محمد فاروق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستاد السلام منافسات مسابقة الدوري ميدياما ميدياما الغاني مسابقة الدوري وبيراميدز وتونس

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