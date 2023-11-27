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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«النقطة الأخيرة» رواية جديدة للدكتورة علا عبد العزيز رياض

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا، للدكتورة علا عبد العزيز رياض، مدرس اللغة الفرنسية بالمعهد العالي للغات بالمنصورة، رواية جديدة بعنوان «النقطة الأخيرة»، عن دار كاريزما للنشر والتوزيع، وتُشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 فى نسخته الـ55.

الرواية اجتماعية من الطراز الأول، يسكنها في البداية الحب والكفاح ثم تنتهي بالحيرة والجريمة، وهي درب من الواقع والخيال الذي يتجسّد أمام القارئ كحقيقة لا غبار عليه، حيث يجد القارئ نفسه غارقاً فيها.

جدير بالذكر، أنّ الدكتورة علا عبد العزيز رياض، من مواليد مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حصلت على ليسانس الآداب من كلية الآداب بجامعة المنصورة، وحصلت على الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة الزقازيق عام 2007، ثم حصلت علي درجة الدكتوراه فى الأدب الفرنسى مع مرتبة الشرف الأولى عام 2011، وهى تعمل مدرس بالمعهد العالى للغات بالمنصورة.

وتُعد رواية «النقطة الأخيرة» هي العمل الثالث للدكتورة علا عبد العزيز رياض، حيث صدر لها قبل ذلك قصة قصيرة في عام 2020 بعنوان «ليلة نور معتمة»، ورواية في عام 2021 بعنوان «ضريبة حياة».

الآداب بجامعة المنصورة جامعة الزقازيق جامعة المنصورة جامعة المنصورة درجة الدكتوراه كلية الأداب جامعة الزقازيق كلية الآداب بجامعة المنصورة محافظة كفر الشيخ محافظة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 معرض القاهرة الدولي للكتاب

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