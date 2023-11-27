الأردن: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

قال وزير الخارجية الأردني، اليوم الاثنين، إن بعضنا لا يزال يرفض الدعوة لوقف إطلاق النار ونحن نطالب بتنفيذه فورا.

وأكد أيمن الصفدي، أن ما يحدث في غزة يندرج ضمن نطاق التعريف القانوني للإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه على الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقواعد القانون الدولي والقانونالإنساني الدولي والإرادة الدولية ووقف حربها المستعرة في غزة وما تنتجه من معاناة إنسانية وكوارث.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، اليوم في‎بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

كما شدد وير الخارجية الأردني على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة".