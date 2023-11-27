برلماني: الدولة حققت طفرة كبيرة في المنظومة الصحية على مدار 10 سنوات

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الصحة شهد طفرة هائلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد منصور، في تصريحات صحفية له، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بزيادة الاهتمام بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة كبيرة في المنظومة الصحية عل مدار ال 10 سنوات الماضية، من خلال نجاح مصر في معركة القضاء على فيروس «سي» ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي بدأت باستهداف 12 ألف فقط، واليوم تصل ل 1.9 مليون خلال 4 سنوات، خير دليل على الرغبة الجادة في تحسين المنظومة.

وأكد النائب محمود منصور، أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القطاع الصحي وتأكيده الاهتمام بصحة المواطن المصري كأولوية قصوى للدولة، يحمل بعدا إنسانيا بحرصه على توفير كافة السبل اللازمة في تخفيف معاناة المرضى والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مشروعات الرئيس السيسي الصحية هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وكلفت الدولة ما يقارب 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها حققت طفرة كبيرة في القطاع الصحي حيث تم ضخ استثمارات لتنمية القطاع الصحي وتم تطوير البنية التحتية الصحية وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجيا و29 مستشفى من وزارة الصحة و19 مستشفى جامعيا، وأشار إلى أن إنشاء المجمع الطبي بالإسماعيلية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة في طريق تنمية القطاع الصحي وتقديم خدماته الصحية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل.