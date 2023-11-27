85 عامًا.. وفاة محمد خليفة القاضي شيخ الطرق الصوفية ونائب العزمية بسوهاج

توفي في وقت مبكر من فجر اليوم، الشيخ محمد خليفة القاضي، شيخ الطرق الصوفية بمحافظة سوهاج ونائب الطريقة العزمية، وذلك بعد رحلة حافلة بالعطاء والعمل العام والصوفي، وذلك عن عمر يناهز ٨٥ عامًا.

وفاة الشيخ محمد خليفة القاضي شيخ الطرق الصوفية ونائب العزمية بسوهاج

وكان الراحل من قيادات التصوف الكبار ممكن كان لهم باع طويل في نشر التصوف السني والتصدي لفكر التيارات المتشددة بصعيد مصر، وكانت له العديد من المواقف التي لاتنسي دعما للدولة المصرية وتصديا للجماعات والتيارات الارهابية.

وينتمي الشيخ محمد خليفة القاضي للطريقة العزمية الشاذلية، حيث تقلد نيابة الطريق الصوفي في عهد شيخ الطريقة المنتقل السيد عزالدين ماضي أبوالعزائم، واسندت إليه الطرق الصوفية في فترة التسعينيات زعامة الطرق الصوفية بمحافظة سوهاج،إلا انه كان يرفض في أوقات كثيرة أن يقدم نفسه علي أنه شيخ أو رئيس للصوفية بسوهاج وكان يقول "أنا عبد فقير ذليل خادم للمحبين والمريدين".

تم تشييع الجثمان بحضور عدد من العلماء والشيوخ ومريدي الطرق الصوفية وبعض المسئولين حيث تم دفن الجثمان بقرية الجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج.

ونعى الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الراحل قائلاً: بقلوب راضية بقضاء الله تعالى، نحتسب عند الله تعالى الأخ الفاضل والمحب الصادق الحاج محمد أحمد خليفة نائب الطريقة العزمية بجرجا محافظة سوهاج.

وتابع: نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسـع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ‏والصالحين‎.، ونتقدم لأسرته خاصة ولآل العزائم جميعًا بخالص العزاء.