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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر الأسهم السعودية يختتم تعاملات اليوم على انخفاض طفيف

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 9.68 نقاط، ليقفل عند مستوى 11080.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 226 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وسدافكو، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جدوى ريت، والآمار، وفرة، وأديس، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.34% و3.52% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبدر العرب، وأرامكو السعودية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأديس، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 98.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24259.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

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