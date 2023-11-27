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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دعم الولاء المؤسسي بقانون الخدمة المدنية في ندوة بدار الكتب والوثائق

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "تأصيل ودعم الولاء والانتماء المؤسسي في ظل قانون الخدمة المدنية". 

وتحدث في الندوة الدكتور عبد الحميد يحيى عبد الحميد، وكيل وزارة برئاسة مجلس الوزراء- سابقا.

وتناولت الندوة المهارات القيادية المختلفة، ودور المديرين في متابعة العمل، وتعزيز العلاقة بين المؤسسة والعاملين بها. وتم استعراض نظريات السلطة والقيادة الحديثة مثل السلطة الوالدية التي تعتمد على الذكاء العاطفي، وتحفيز الأمان الوظيفي وروح العمل الجماعي.

كما تناولت الندوة العناصر المختلفة للإنتاج ومنها عنصري العمل والتنظيم  وهما العنصرين البشريين في عملية الإنتاج وضرورة التدريب المستمر للارتقاء بالموارد البشرية.

وفيما يتعلق بالولاء المؤسسي في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١  فقد اشتملت اللائحة التنفيذية للقانون على عشر مواد تحفز الولاء المؤسسي حيث نصت المواد على أن تكون النزاهة هى المعيار الأول في الاختيار، واستطلاع رأي الجمهور الداخلي(الموظفين) والجمهور الخارجي. كما نصت اللائحة على أهمية إعادة الهيكلة عند الضرورة بما يتيح للمؤسسات العمل بكفاءة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الدكتور اسامة طلعت ودعم الولاء والانتماء قانون الخدمة الدكتور عبد الحميد يحيى

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