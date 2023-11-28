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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات هونغ كونغ تفوق التوقعات في أكتوبر بفضل الطلب الصيني

الصادرات
الصادرات

ارتفعت صادرات هونج كونج في أكتوبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام مع تحسن التجارة مع البر الرئيسي للصين، مما أثار بعض التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية للمركز المالي.

وقالت إدارة التعداد والإحصاء في بيان لها، إن الصادرات زادت 1.4% في أكتوبر على أساس سنوي إلى 379.9 مليار دولار هونغ كونغ (48.8 مليار دولار).

جاء أداء الصادرات أفضل من متوسط التقديرات لأن تتراجع 2.9% في استطلاع أجرته "بلومبرج" شمل خبراء اقتصاديين، ويمثل الشهر الأول من نمو الصادرات منذ أبريل 2022.

ونمت الواردات 2.6% على أساس سنوي إلى 405.6 مليار دولار هونغ كونغ، وهو ما يتماشى تقريباً مع تقديرات الاقتصاديين. تمثل الزيادة الأولى منذ يونيو 2022. وبلغ العجز التجاري 25.8 مليار دولار هونغ كونغ.

وشهدت المدينة انتعاش الصادرات إلى جميع أنحاء آسيا، مع نمو إجمالي الصادرات إلى المنطقة 5.2% خلال أكتوبر. ارتفعت الشحنات إلى البر الرئيسي للصين 5.6% بعد تراجع لشهور متتالية. ارتفعت الصادرات إلى الهند وفيتنام وتايلندا بنسب مئوية في خانة العشرات (أكثر من 10%). مع ذلك، استمرت الصادرات إلى سنغافورة والفلبين وتايوان في الانخفاض، وارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 0.5%.

خفض توقعات نمو الاقتصاد
قال متحدث باسم الحكومة في بيان: "ظل أداء الصادرات بشكل عام ضعيفاً إلى حد كبير على الرغم من ارتفاع الصادرات". أضاف :"البيئة الخارجية الصعبة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة والظروف المالية الصعبة ستواصل التأثير على أداء صادرات هونغ كونغ على المدى القريب".

خفّضت هونغ كونغ في الآونة الأخيرة توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال 2023 في إشارة إلى أن الأوقات الصعبة لا تزال تواجه المركز المالي وسط تعافي ضعيف بعد الوباء.

توقعت إدارة التعداد والإحصاء في وقت سابق من نوفمبر، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في 2023، وهو معدل أقل من التنبؤ السابق بأن الاقتصاد سينمو في نطاق يتراوح بين 4% إلى 5%.

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