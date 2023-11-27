محافظ جنوب سيناء يكرم إحدى الطالبات من ذوي الهمم لتفوقها الدراسي

كرم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء آية صفوت محروس إبراهيم، من ذوي الهمم، وذلك بمناسبة حصولها علي ليسانس آداب وثائق ومكتبات بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وقال المحافظ خلال التكريم، إن الطالبة من أبناء جنوب سيناء وخريجة المدرسة الفكرية بطور سيناء، وتفوقت دراسيا واجتهدت وحصلت علي ليسانس الآداب بتفوق، بجانب عملها في مركز معلومات مديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار إلي أن الطالبة نموذج مثالي لابد أن يحتذي بها من أبناء وبنات المحافظة من الأجيال القادمة، وضرورة التغلب علي كافة التحديات للوصول لتحقيق أهدافهم لما فيه الخير لهم و لوطنهم، مؤكدا استمراره وحرصه علي رعاية أبناء المحافظة، وتبني كافة النماذج الطموحة ومساندتهم لتحقيق أحلامهم ليكونوا نموذجا مشرفا مميزا ومثالا يحتذى به للأجيال القادمة، ويرفعون اسم المحافظة عاليا.

المحافظ يكرم ايه

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