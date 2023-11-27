استعدادا لانتخابات الرئاسة.. المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن لجان المرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بإشراف اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة ومشاركة محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة وعضوية مسئولي التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وقال "مختار" إن لجان المرور تستهدف الوقوف علي جاهزية واستعداد اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر القادم .

وأوضح " مختار" أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقرا انتخابيا..

وقال "مختار" ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري.

مؤكدا أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما اثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية.



ومن جانبه أوضح مدير عام اللجان والمجالس بالمحافظة أنه تم في هذا الصدد وبعضوية ومشاركة الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة والاستاذه رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا والسادة مديري ادارة المتابعة بالمحافظة وادارة الشباب والرياضة وادارة المعاهد الازهرية وتم المرورعلي اللجنةالعامة باستاد المنصورة والنادي الاجتماعي بالمنصورة ونادي طلخا الرياضي ولجنة المغتربين بالمعهد الازهري بالمنصورة وبمقر موقف طلخا للوقوف علي جاهزية هذه اللجان وتذليل العقبات وتوفير كافة الاحيتاجات اللازمة لها لتسير العملية الانتخابية علي اكمل وجه ممكن.