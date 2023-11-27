عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لانتخابات الرئاسة.. المرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن  لجان المرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بإشراف اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة ومشاركة  محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة وعضوية  مسئولي التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. 
وقال "مختار" إن لجان المرور تستهدف الوقوف علي جاهزية واستعداد اللجان لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر القادم .

 

وأوضح " مختار" أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقرا انتخابيا.. 
وقال "مختار" ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري.

 مؤكدا أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما اثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية.


ومن جانبه أوضح مدير عام اللجان والمجالس بالمحافظة أنه تم في هذا الصدد وبعضوية ومشاركة الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة والاستاذه رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا والسادة مديري ادارة المتابعة بالمحافظة وادارة الشباب والرياضة وادارة المعاهد الازهرية وتم المرورعلي اللجنةالعامة باستاد المنصورة والنادي الاجتماعي بالمنصورة ونادي طلخا الرياضي ولجنة المغتربين بالمعهد الازهري بالمنصورة وبمقر موقف طلخا للوقوف علي جاهزية هذه اللجان وتذليل العقبات وتوفير كافة الاحيتاجات اللازمة لها لتسير العملية الانتخابية علي اكمل وجه ممكن.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء وجدي الجرواني المعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة حي شرق المنصورة رئيس مركز ومدينة سير العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسية 2024 ورؤساء المراكز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

مسئول إسرائيلي يكشف الخطوط العريضة لاتفاق اليومين المقبلين

التحريك الأخير.. أسعار الذهب في ختام التعاملات بمصر اليوم

البيت الأبيض: بايدن "فزع" من إطلاق النار على 3 فلسطينيين بولاية فيرمونت

شاهد مظاهر الدمار على مخيم الشاطئ.. أكبر من أن توصف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

بطولة غادة عبد الرازق وشيرين رضا.. تفاصيل حكايات حدث بالفعل

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ