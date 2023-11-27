رئيس جامعة الأزهر يفتتح الدورة التدريبية حول التكنولوجيا المتقدمة لعلاج العقم

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية ال 13 التي تنظمها وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية والتي تقام تحت عنوان: (التدريب النظري والعملي على التكنولوجيا المتقدمة لعلاج العقم وأطفال الأنابيب) والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية للأطباء وأخصائي الأجنة.

ورحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالمتدربين من داخل مصر وخارجها، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي هذا المركز رعاية خاصة؛ نظرًا لجهوده القيمة في خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية يعد قبلة علمية، خاصة وأن المركز حائز على جائزة الأمم المتحدة للأنشطة السكانية عام 2013م مما جعله منارة علمية متخصصة في مجالات العقم والإخصاب الطبي المساعد وأطفال الأنابيب.

وحث رئيس الجامعة المتدربين على استثمار هذه الدورة التدريبية المتخصصة في هذا المركز العريق، خاصة وأنه يحاضر خلالها قامات علمية كبيرة في هذا المجال العلمي المهم.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر من الجامعات المتميزة، مدللًا على ذلك بتصدرها لتصنيف التايمز؛ الجامعة الأولى على مستوى الجامعات الحكومية في هذا العام.

وأعلن الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، أن المركز يفتح أبوابه لخدمة طلاب العلم من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مشيرا إلى أن وحدة الإخصاب الطبي تقوم بنشاط علمي وتدريبي كبير منذ تأسيسها، فقد قامت بتنظيم 13 دورة تدريبية بإجمالي 700طبيب تم تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم، وحصولهم على شهادة معتمدة معترف بها عالميًّا.

وأوضح الدكتور جمال أبو السرور أن هذه الدورة التدريبية ال 13 معتمدة من اتحاد الأطباء العرب بعدد ( 13 ) ساعة تدريبية.

كما أوضح أبو السرور أن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية انتقل من مرحلة الخدمات الطبية إلى تقديم الخدمات التعليمية بعد أن صدق المجلس الأعلى للازهر في عام 2019 م على افتتاح المعهد الدولي الذي ينتهج إستراتيجية تعليمية واضحة، مشيرا إلى أن المعهد تخرجت به الدفعة الأولى ونحن الآن بصدد الدفعة الثانية، لافتا إلى أن هذه الدورة التدريبية تعد امتدادًا للدورات السابقة.



وأوضح الدكتور محمد شحاتة، مدير وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز، أن الدورة التدريبية يستمر عملها على مدار ثلاثة أيام، ويحاضر خلالها كبار الأساتذة في هذا المجال العلمي الدقيق، مشيرًا إلى أن وحدة الإخصاب الطبي المساعد لها نشاط علمي كبير منذ تأسيسها قبل نحو عقد من الزمن يتضمن: تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لمرضي العقم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، إضافة إلى تدريب الأطباء في جامعة الأزهر والجامعات المصرية والعربية والإفريقية على أحدث ما وصل إليه العلم في علاج العقم لدي الرجال والنساء، بجانب إجراء البحوث المختلفة في مجال الإخصاب الطبي المساعد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، والدكتور شكري عبد العظيم، نائب مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتور حسام فاهم عبد الرحيم، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بكلية طب البنين بالقاهرة.