بعد توجيهات رئيس الوزراء .. مزايا تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي

أيدت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي.

توفير المواد البترولية

قالت “متي” لـ"صدى البلد"، إن تحويل الأتوبيسات والسيارات من العمل بالبنزين او السولار الى الغاز الطبيعي له العديد من المزايا والفوائد والتي علي راسها توفير المواد البترولية فضلا عن الغاز الطبيعى صديق للبيئة.

أشارت عضو مجلس النواب الى أن مصر لديها وفرا كبيرا من الغاز الطبيعى، كما أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى لافتة الى أن الدولة لديها خطة مستقبلية لتحويل جميع السيارات للعمل بكهرباء والغاز الطبيعى، والمستفيد الأول هو المستهلك".

أوضحت "متى"، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، لافتة الى أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية في إطار جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.



وتناول الاجتماع جانبًا آخر يتعلق بتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الأتوبيسات 2262 أتوبيسا، حيث إن المستهدف تعديله في كل مرحلة من مراحل العمل 377 أتوبيسا منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسا في المحافظتين، وقال: هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية؛ حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، حيث تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27.