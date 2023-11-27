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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملايين الكلاب تهدد شوارع كوريا الجنوبية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن مزارعي لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية هددوا بإطلاق مليوني كلب في الشوارع مع استمرار الجدل حول خطط حظر الاستهلاك في البلاد.

وتعمل الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية معًا لحظر لحوم الكلاب كجزء من مشروع قانون تدعمه السيدة الأولى للبلاد، كيم كيونج هي.

وقالت “رويترز”، إن المزارعين الذين يقومون بتربية الكلاب وأصحاب المطاعم التي تقدم لحوم الكلاب نظموا احتجاجات أمام البرلمان وحثوا الحكومة على عدم إقرار الحظر هذا العام.

ووصف جو يونج بونج، رئيس جمعية مزارعي لحوم الكلاب في كوريا، فكرة حظر لحوم الكلاب بأنها ”جنونية”.

وقال جو إن أعضاء المنظمة كانوا يناقشون احتمال إطلاق سراح مليوني كلب بالقرب من المباني الحكومية الرئيسية في سيول ومنازل المشرعين الذين دفعوا مشروع القانون.

كوريا الجنوبية كلب الكلاب

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