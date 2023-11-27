عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شئون الأسرى": بايدن سبب الأزمة فى غزة.. والقطاع دمر بسلاح أمريكي

غزة
غزة

قال ثائر شريتح الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن شخص كاذب وغير قادر على أن يفعل شيئا إيجابيا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سبب الحرب بسبب صمته تجاه الجرائم في غزة والضفة الغربية ودعمه اللامحدود لدولة الاحتلال بالسلاح والمال.

txt

أيام قليلة..بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن استئناف المعارك في غزة

أضاف في مداخة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مروة فهمي مقدمة برنامج "منتصف النهار": "غزة دمرت بأسلحة أمريكية، وحتى هذا اليوم أمريكا تدعم إسرائيل، والشعارات الأمريكية كاذبة ولا مكان لها لدى الفلسطينيين والعرب، وبخصوص حديث بايدن عن حل الدولتين، فإنه ليس مقتنعا بكثير مما يتحدث عنه، وإن كان جادا، فعليه أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي".

تابع الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين: "الولايات المتحدة الأمريكية أمام اختبار حقيقي وأخير، عليها أن تكون أكثر جرأة وأن تحاسب هذا الاحتلال وتوقف كل الدعم والمادي والسياسي والعسكري، لأنه إذا استمرت أمريكا في هذا الدعم عليها أن تواجه كل أحرار العالم والأصوات التي تندد بالجرائم التي تتعرض لها غزة والضفة بالسلاح الأمريكي".

غزة أسلحة أمريكية إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن الضفة الغربية دعم إسرائيل قناة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ترشيحاتنا

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

بعد إصابتهما.. ماذا فعل موديست وكريستو في مران الأهلي استعدادا لمباراة سموحة؟

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس

شاهد.. آخر استعدادات الأهلي لمباراة سموحة في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ