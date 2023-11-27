"شئون الأسرى": بايدن سبب الأزمة فى غزة.. والقطاع دمر بسلاح أمريكي

قال ثائر شريتح الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن شخص كاذب وغير قادر على أن يفعل شيئا إيجابيا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه سبب الحرب بسبب صمته تجاه الجرائم في غزة والضفة الغربية ودعمه اللامحدود لدولة الاحتلال بالسلاح والمال.

أضاف في مداخة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية مروة فهمي مقدمة برنامج "منتصف النهار": "غزة دمرت بأسلحة أمريكية، وحتى هذا اليوم أمريكا تدعم إسرائيل، والشعارات الأمريكية كاذبة ولا مكان لها لدى الفلسطينيين والعرب، وبخصوص حديث بايدن عن حل الدولتين، فإنه ليس مقتنعا بكثير مما يتحدث عنه، وإن كان جادا، فعليه أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي".

تابع الناطق باسم شؤون الأسرى في فلسطين: "الولايات المتحدة الأمريكية أمام اختبار حقيقي وأخير، عليها أن تكون أكثر جرأة وأن تحاسب هذا الاحتلال وتوقف كل الدعم والمادي والسياسي والعسكري، لأنه إذا استمرت أمريكا في هذا الدعم عليها أن تواجه كل أحرار العالم والأصوات التي تندد بالجرائم التي تتعرض لها غزة والضفة بالسلاح الأمريكي".