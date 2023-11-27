أيام قليلة..بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن استئناف المعارك في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن قوات الجيش الإسرائيلي أمامها أيام قليلة قبل استئناف المعارك في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف جالانت، خلال لقائه مع مقاتلي لواء جفعاتي الذين يقاتلون في غزة: "أمامكم الآن بضعة أيام حتي استئناف المعارك.. عندما نعود للقتال، ستكون الشدة أكبر، وستكون موجودة في جميع أنحاء القطاع”.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "الجميع خلفكم حتى تنتهوا من المهام، ولن نتوقف حتى ننتهي منها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أمني إسرائيلي، تعليقا علي إعلان قطر تمديد الهدنة في قطاع غزة، إن إسرائيل ليست طرفا فيه، مشيرا إلى أن مصر وقطر اتفقتا مع حماس، وأن اتفاق الهدنة مصمم بالفعل للتمديد لمدة يومين.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي: “إذا استوفوا شروط إعادة 10 مختطفين يوميا فسوف نحترم تمديد الهدنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عن الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.