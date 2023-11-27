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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الأونروا تعلن تسليم شحنات مياه إلى أهالي شمال غزة

المياه في غزة
المياه في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأثنين، عن تسليم المياه إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ بداية التصعيد.

وقالت الوكالة الأونروا عبر صفحتها على منصة إكس: "وصلت أمس قوافل مساعدات إلى مناطق في شمال قطاع غزة، حيث قامت وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع الأغذية الجاهزة والخيام والمياه والإمدادات الطبية العاجلة. 

ووفقا لوكالة الأونروا، فإن هذه تعد أول عملية تسليم للمياه النظيفة التي تصل إلى الأشخاص الذين لجأوا إلى شمال قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وعلى جانب آخر، قالت الأونروا إن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول الوقود لشمال قطاع غزة حتى الآن، محذرة من أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

وأكدت الأونروا أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى النازحين الذين يقيمون في مدارسها ومنشآتها في شمال غزة، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع.

بينما أكد المتحدث باسم الأونروا دخول 193 شاحنة مساعدات و 139 ألف لتر من الوقود إلى غزة.

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