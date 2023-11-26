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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى الأونروا لم تسلم منهم.. شاهد صورًا لجرائم الاحتلال بمدارس غزة

دمار مدرسة للأونروا
دمار مدرسة للأونروا في مخيم الشاطئ


في ثالث أيام الهدنة، طافت عدسات الصحفيين والمصورين قطاع غزة راصدين حجم الدمار الذي ألحقه الاحتلال الصهيوني الوحشي بغزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.


وبثت وسائل الإعلام صور الدمار الذي حل بغزة، ففي إحدى مجموعات الصور تبين حجم الإجرام الذي قام به الاحتلال الذي استهدف كل شيء حتى مسيرات الناس خلال نزوحهم في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
كما استهدف الاحتلال الصهيوني المدارس حتى يحرم الفلسطينيون من التعلم ولم يتورعوا عن ضرب المدارس الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم الشاطئ فقصفوها وجرفوها.  
كما بثت الصحف والمنصات عبر الإنترنت صوراً لجرائم الاحتلال حيث دمر مدرستي شهداء خزاعة الثانوية بنين وبنات في قطاع غزة علاوة على العشرات الأخرى من المدارس.

 

 

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