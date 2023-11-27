البيت الأبيض: بايدن "فزع" من إطلاق النار على 3 فلسطينيين بولاية فيرمونت

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "فزع" من إطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وكانت شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين في فيرمونت سيمثل اليوم أمام محكمة جنائية.

قالت شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، إن المشتبه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين يدعى جيسون إيتون.

وأمس، قال البيت الأبيض، إن سلطات إنفاذ القانون تجمع المعلومات بشأن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية.

وأوضح البيت الأبيض، أنه “تم إطلاع الرئيس بايدن على حالة ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بإطلاق نار في ولاية فيرمونت”.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بحادث إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية، أدى إلى إصابة ثلاثة طلبة فلسطينيين.