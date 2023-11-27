لفتة إنسانية.. شاهد محمود الخطيب يقبل رأس نجم الأهلي السابق

نشر مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق صورة له رفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي وذلك عبر حسابه بموقع التزاصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الكابتن محمود الخطيب في الصورة وهو يقبل رأس مؤمن زكريا في لفتة إنسانية جميلة.

الأهلي يواجه سموحة

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.