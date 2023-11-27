عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لفتة إنسانية.. شاهد محمود الخطيب يقبل رأس نجم الأهلي السابق

صدى البلد

نشر مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق صورة له رفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي وذلك عبر حسابه بموقع التزاصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الكابتن محمود الخطيب في الصورة وهو يقبل رأس مؤمن زكريا في لفتة إنسانية جميلة. 

الأهلي يواجه سموحة

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.

الخطيب الكابتن مؤمن زكريا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا يحذر: الالتهابات الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية

صحة غزة تعلن إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء

يديعوت أحرونوت: طرد ضابطين بالجيش الإسرائيلي بعد هروبهما من المقاومة في غزة

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع أفضل مدرب في العالم.. تفاصيل

أول تعليق لأمين الأمم المتحدة على هدنة اليومين في غزة

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ