تسيير فرق لمتابعة الدراسة بالرواق الأزهري بمعهد الحاجة صفية

وجَّهت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف اليوم لجانًا لمتابعة سير الدراسة بالأروقة الخارجية ببعض فروع الرواق الأزهري، والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بفرع معهد الحاجة صفية الإبتدائي، وذلك ضمن خطط متابعة تغطي جميع فروع رواق الطفل الخارجية والتي يبلغ عددها ١٠٤٥ فرعا، وقام بالمتابعة الشيخ عبد الكريم أحمد، الباحثان بإدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.

وفي سياق سابق، صرَّح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنَّ هذه الأروقة تُتَابَع بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية؛ للوقوف على مدى التقدم في الحفظ والمراجعة، وهذه اللجان الموجَّهة للأروقة الفرعية مهمتها الاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعد مسبقا لأنظمة تحفيظ القرآن الكريم، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخإبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهرالشريف.