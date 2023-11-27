بدء تسليم حماس الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

أكدت مصادر مصرية، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الإثنين، بأن حماس بدأت بتسليم الدفعة الرابعة من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

ومنذ قليل، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إن الحركة تأمل أن تتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول.

وأضاف "الحية"، في تصريحات صحفية، أن “حماس تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من الرهائن لتمديد الهدنة يومين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وقالت حماس في بيان صحفي: “إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة”.