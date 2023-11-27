أول تعليق لأمين الأمم المتحدة على هدنة اليومين في غزة

في أول تعليق له على الهدنة الجديدة، اشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالهدنة معتبرا أنها فرصة للمدنيين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تمديد الهدنة ليومين في غزة بارقة أمل إنسانية وسط ظلمة الحرب.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة :"آمل أن يكون من الممكن استخدام معابر أخرى إلى غزة لأنها ستسهل عملية توزيع المساعدات".

يأتي ذلك فيما صرح مسؤول إسرائيلي بأنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لتمديد الهدنة يومين مقابل إطلاق سراح 10 رهائن كل يوم، وفق ما ذكرت منصة أكسيوس الأمريكية.



صرح مسؤول كبير في حركة المقاومة حماس في لبنان بأنه جارٍ إعداد قوائم رهائن جديدة للمضي قدماً في تمديد وقف إطلاق النار، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وقال أسامة حمدان المسؤول الكبير في حماس "نقوم بإعداد قوائم جديدة للرهائن لضمان تمديد وقف إطلاق النار".

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية انه سيتم إخلاء سبيل ١١ اسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة اليوم.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال انه تم إخطار عائلات الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم الليلة.