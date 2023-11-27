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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطي رونالدو ودي ستيفانو.. رقم قياسي لجود بيلينجهام مع ريال مدريد| ماذا فعل؟

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

واصل الإنجليزي جود بيلينجهام بدايته الرائعة مع ريال مدريد، ووصل إلى 14 هدفاً في أول 15 مباراة، في سجل جعله يتفوق على أسطورتي النادي كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو.

وأصبح بيلينجهام صاحب أفضل بداية على الإطلاق للاعب في ريال مدريد بعد أول 15 مباراة، بعدما تلقى تمريرة من البرازيلي رودريجو وهز الشباك خلال الانتصار 3-صفر على قادش، في نتيجة صعدت بالفريق إلى صدارة الدوري الإسباني الأحد.

وفي سجل أول 15 مباراة، يتفوق بيلينجهام بهدف واحد على الرقم القياسي السابق البالغ 13 هدفاً، الذي كان يحمله البرتغالي رونالدو، الهداف التاريخي للنادي، ودي ستيفانو، والإسباني برودن.

والمثير أن بيلينجهام وصل إلى هذا الرقم القياسي رغم واقع أنه لاعب وسط، لكنه استغل بشكل مثالي الدور الهجومي الذي يحصل عليه من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتعويض رحيل القائد السابق كريم بنزيما وانتقاله إلى الاتحاد السعودي.

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد هذا الصيف قادماً من بروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو بقليل، لكن رغم ذلك لم يكن من المتوقع أن يتأقلم بهذه السرعة ويصبح هدافاً للدوري الإسباني برصيد 11 هدفاً بعد مرور 14 جولة من البداية.

ويبلغ بيلينجهام من العمر 20 عاماً، ويحمل رقم القميص 5 الذي كان يحمله أسطورة النادي زين الدين زيدان، رغم واقع أن هذا الرقم عادة ما يرتبط بلاعبي خط الدفاع.

وشارك بيلينجهام في 15 مباراة بصفة عامة مع ريال، بواقع 12 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، وهز الشباك 14 مرة إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف.

ورغم السجل المذهل للاعب منتخب إنجلترا، فإنه لم يكن بمثل هذا الشكل مع دورتموند.

فخلال الموسم الماضي، سجل بيلينجهام 14 هدفاً في 42 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند، وقبلها بموسم واحد شارك اللاعب في خمس بطولات بإجمالي 44 مباراة ولم يسجل سوى ستة أهداف.

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