تيسير مطر: الرئيس السيسي يعلم جيدا مصلحة الوطن.. والمشاركة بالانتخابات واجب وطني

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن المواطن المصري محب لوطنه وشعبه وقيادته، ونحن المصريون أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية ونؤكد أن مايحدث في شعبها هي جرائم حرب من جيش سقطت معه كل المعاهدات الإنسانية والمواثيق الدولية، موجها الشكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية على توفيرهم الأمن والأمان للشعب المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، المقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح مطر أن الرئيس السيسي رئيس دولة يعلم جيدا مصلحة الوطن وجميعنا ندعمه ونقف خلفه، فهو يمتلك المعلومة ويمتلك القرار، وتحالف الأحزاب يتحرك في مختلف المحافظات دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه لابد أن نتواجد جميعا في اللجان الانتخابية ونعبر عن إرادتنا ودورنا الوطني، وهو واجب وطني على الجميع.

وأشار أمين تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل إلى أن القضاء المصري يتابع ويراقب الصناديق الانتخابية، وهي مهمة الشعب المصري بجميع طوائفه للتعبير عن الإرادة الوطنية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة.

جدير بالذكر ان اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي أكد ان دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية يأتي انطلاقاً من ثوابت وطنية تستهدف الحفاظ علي الوطن وعلي امنه واستقراره بوصفه القائد القادر علي حماية مصر خلال الظرف الراهن.

وقال اننا لا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل شخصه ولا من أجل مصلحة نطمع في الوصول إليها إنما من أجل وطن ومن أجل مستقبل دولة وحق شعب في أن يعيش آمناً مستقراً في حياة كريمة ، وحق دولة تحتاج الي حاكم رشيد وقيادة تليق بمصر وبمكانتها الدولية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الحركة الوطنية المصرية عضو تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزب سياسي لمحافظات القناة وشرق الدلتا والذي انعقدت فاعلياته بمحافظة بورسعيد وشارك فيه تحالف الأحزاب المصرية، كما شارك وفد رسمي من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ واحزاب مستقبل وطن وحماة وطن ونظم المؤتمر واشرف عليه أمانة الحركة الوطنية المصرية في محافظة بورسعيد بقيادة امينها الشاب اسلام زيدان .