رئيس الحركة الوطنية: ندعم السيسي لأجل الوطن وحق الشعب في حياة كريمة

قال رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، إن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية يأتي انطلاقاً من ثوابت وطنية تستهدف الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره بوصفه القائد القادر على حماية مصر خلال الظرف الراهن.

وأضاف “علي”، أننا لا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل شخصه، ولا من أجل مصلحة نطمع في الوصول إليها، إنما من أجل وطن، ومن أجل مستقبل دولة، وحق شعب في أن يعيش آمناً مستقراً في حياة كريمة ، وحق دولة تحتاج إلى حاكم رشيد وقيادة تليق بمصر وبمكانتها الدولية.

جاء ذلك خلال الموتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا لمحافظات القناة وشرق الدلتا والذي انعقدت فاعلياته بمحافظة بورسعيد وشارك فيه تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا.

كما شارك وفد رسمي من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وشهد حضورا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن ونظم المؤتمر واشرف عليه أمانة الحركة الوطنية المصرية في محافظة بورسعيد بقيادة امينها الشاب اسلام زيدان .

وقال اللواء رؤوف في نص كلمته : بداية أود الترحيب بالضيوف الموقرين وقيادات تحالف الاحزاب المصرية وفي طليعتهم النائب تيسير مطر امين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل كل الشكر والتقدير علي حضوركم الكريم كنا نرحب بأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين يشرفونا اليوم بالحضور ولا يفوتني ايضا الترحيب باعضاء مجلسي النواب والشيوخ المشاركين معنا في مؤتمر اليوم وكذلك ارحب قيادات حزب مستقبل وطن وحزب حماة وطن الذين يشرفونا بالحضور.

وتابع اللواء رؤوف قائلاً : وأؤكد لكم جميعا أن هذا الحضور اللافت واللائق يعكس عظمة الشعور الوطني لدي الجميع ويؤكد الاحساس بالمسئولية الملقاة علي عاتقكم لما تمثلونه من قيمة ورمز للعمل الحزبي والسياسي والشعبي في مصر .

وأوضح لقد جئنا اليوم من أجل ممارسة دورنا الوطني الذي تحتمه علينا مسئوليتنا السياسية ، جئنا كي نواصل مسيرتنا وقوافلنا الميدانية في جميع المحافظات من أجل دعم الوطن ، قبل دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنتخابات رئاسة الجمهورية ، وذلك انطلاقاً من ثوابتنا الوطنية التي نؤمن بها ونقتنع بكل محاورها ولعل أبرز تلك الثوابت والمحاور هو " إعلاء مصلحة الوطن " حفاظاً علي أمنه واستقراره وسلامته .

وأردف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته قائلاً : ونحن هنا لا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل شخصة ولا من أجل مصلحة نطمع في الوصول إليها إنما من أجل وطن ومن أجل مستقبل دولة وحق شعب في أن يعيش آمناً مستقراً ، وحق دولة تحتاج الي حاكم رشيد وقيادة تليق بمصر وبمكانتها الدولية .

فلا يخفى على أحد ما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر تحيط بها من كل جانب ، لا يخفي علي أحد حجم التآمر الدائر علي حدودنا الشرقية والمطامع في أرض سيناء والتي بدأت تطفوا من جديد علي السطح بكل بجاحة وصلف وغرور ولعل ما يحدث من عدوان غاشم علي قطاع غزة خير مثال ودليل .

وهنا لا ينبغي أن نغفل شرف ونزاهة الموقف الرسمي المصري بقيادة الرئيس السيسي دفاعاً عن اهل غزة وفلسطين ورفضا لسيناريوهات التهجير القسري وحماية حق السيادة المصرية علي اراضيها .

لا يخفي علينا ما يجري على حدودنا الغربية من توتر ونزاع وعدم إستقرار .

وكذلك ليس خافياً علي أحد ما يجري علي حدودنا الجنوبية من إقتتال دموي في السودان ذهب بالدولة السودانية إلى طريق اللا عودة .

ليس خافياً علي أحد التحركات والاساطيل والحشد العسكري في البحر المتوسط علي حدودنا الشمالية .

كلها أمور بائنة للعيان ومخططات تحركت من مرحلة الخفاء إلى طريق العلن بما يؤكد حجم الخطر الذي بدأ يقترب منا للنيل من أرضنا وحدودنا وحق شعبنا في أن يحيا حياة آمنة مستقرة .

لم تبقى أمامهم سوي مصر " الجائزة الكبري " يخططون ليل نهار من أجل اسقاطها والاستيلاء علي مقدرات شعبها .

- أخطر مرحلة في تاريخ مصر

وأضاف رؤوف السيد علي رئيس الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية : من هنا يا وبخبرة رجل عسكري تمرس في العمل العسكري والسياسي سنون طوال ، أقول لنفسي واياكم باننا نمر باخطر مرحلة في تاريخ الدولة المصرية مرحلة مفصلية تحتاج منا جميعا أن نضحي ونصبر ونعي وندرك أننا أمام تتار بربري جديد متربص يقف علي الحدود يتحين الفرص كي يقفز فوق جسد الوطن .

وشدد على أننا أمام مرحلة لا تحتمل مغامرة التجربة ولا رفاهية التغيير فعندما يكون الوطن في خطر لابد وان نكون جميعا جنود فداء لهذا الوطن نعلي من شأنه ونحفظ كرامته ونحمي حدوده ونحفظ أمنه واستقراره الداخلي لا يعنينا فقر أو غني لا يهمنا أسعار أو غلاء وعلينا أن نتفهم أننا في " تداعيات الظرف الراهن " لابد وأن نتحمل ونتفهم طبيعته وملابساته وضروراته وأولوياته .

- صوتك مسموع أنزل شارك

وقال اللواء رؤوف : لذا ادعوكم أولاً .. إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاقبال علي صناديق الاقتراع وهنا أكلف السادة أمناء الحزب في منطقة القناة وشرق الدلتا وفي كل المحافظات بالعمل علي هذا الإطار تزامنا مع تحركات الامانة العامة وامانة التنظيم وجميع أمانات الجمهورية بضرورة الحشد والحرص علي تقدم صفوف المواطنين أمام اللجان .

وتابع "فلا تظنوا ان صوت الناخب ليس مؤثراً ولا قادراً علي التغيير فمن يظن ذلك واهم .. فصوتك امانة ورسالة إلى الداخل والخارج باننا جميعا في أوقات الخطر علي قلب رجل واحد نلتف حول قيادتنا السياسية ونتناسي همومنا ومشاكلنا وازماتنا لان هناك ما هو أهم وأخطر وهو " مصير الوطن".