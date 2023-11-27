من علامات أهل النار.. باحث بالأزهر يكشف عن خطورة الكلمة على المسلم

كشف الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، عن أحد علامات أهل النار، والتي من بينها الكلام في الدين، مسلطا الضوء على خطورة الكلمة في حياة الإنسان.

وقال الشيخ محمود ربيع، في فيديو لصدى البلد، إن من علامات أهل النار، أنهم يخوضون في أي شئ، ويتحدثون في أي شئ وفي كل المجالات التي ليس لهم علم بها.

وأضاف، أن النبي الكريم تكلم عن هذا الزمن وقال (وينطق فيه الرويبضة، قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة).

وأخبرنا الله تعالى عن علامات أهل النار، وقال عنهم حينما يسألون على لسانهم (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ).

وأكد أن الكلمة الواحدة، قد ترديك وقد تلقيك في المهالك، وقال النبي (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار سبعين خريفا).

وتابع: ولذلك ينبغي على الإنسان المسلم أن يحفظ لسانه لأنه سيحاسب على الكلمة التي يقولها والفعل الذي فعله، حتى النظرة، ويقول النبي (ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين) أي يشير بعينيه إشارة تحمل معنى سئ.

ونصح محمود ربيع، باعتزال الناس، حين يتبعون أهوائهم، لقول النبي (إذا رأيتهم هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة).

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان أن يهتم بأمر نفسه وأن يترك أمور العامة، فإن أصلح نفسه انصلح الناس من حوله.