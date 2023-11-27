المستشار أحمد بنداري: الدبلوماسيون في الخارج مسئولون عن الإشراف على الانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدبلوماسيين في الخارج هم المسئولون عن الإشراف على الانتخابات في الخارج.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم عقد دورات للدبلوماسيين من أجل الإشراف على الانتخابات في الخارج".

وأشار: "الدبلوماسيون في الخارج مسؤوليتهم فرز أصوات المصريين بحضور مندوبين المشرحين، وهناك 137 مقر في 121 دولة ستجرى بهم الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج"، موضحا: "سيتم نهاية الدعاية الانتخابية في الخارج يوم الأربعاء المقبل".