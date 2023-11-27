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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الوطنية للانتخابات تكشف الفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات الرئاسة.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بندري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الاستعداد بشكل جيد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتي تنطلق يوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام، المقبل للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي.

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المستشار أحمد بنداري: الدبلوماسيون في الخارج مسئولون عن الإشراف على الانتخابات

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المستشار أحمد بنداري: الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائي كامل


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم رفع  كفاءة أجهزة الحاسب الآلي في كل سفارات وقنصليات مصر في الخارج، لافتا إلى أن التصويت الأكثر كثافة للمصريين في الخارج بدول لخليج ولبنان وفرنسا وأمريكا وأستراليا.


وأشار إلى أن التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولن يعمل به في الانتخابات الحالية، مبينا أن أي مواطن مصري في الخارج من حقه الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية سواء في السفارة أو القنصلية المصرية من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر.


وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كل المواطنين في مصر مقيدين في قاعدة بيانات بعد بلوغ 18 عاما، مشيرا إلى أنه يوجد حالات خارج قاعدة البيانات وهم من صدر ضدهم أحكام قضائية أو يؤدون الخدمة العسكرية.


وكشف عن أن لجان الانتخابات تبدأ من 9 صباحا إلى 9 مساء، في الداخل والخارج، لافتا إلى أنه سيكون هناك ساعة في اليوم راحة.


وأوضح أن الدبلوماسيين المصريين في الخارج هم المسئولين عن الإشراف على الانتخابات، حيث تم عقد دورات تدريبية للدبلوماسيين للإشراف على الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أنه يوجد 137 مقرا في 121 دولة ستجرى بهم الانتخابات الرئاسية.


ولفت إلى أن الصمت الانتخابي، سيكون قبل الانتخابات بـ 48 ساعة، موضحا أن نهاية الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم فرز الأصوات بحضور مندوبين للمرشحين.
 

الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الإعلامي أحمد موسى الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار أحمد بنداري

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