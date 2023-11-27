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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد التنسيقية يشارك في مؤتمر «الأحرار الدستوريين» بالأسكندرية لدعم الرئيس السيسي

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري


وأكدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التنسيقية تقف على مسافة واحدة من الـ ٤ مرشحين للرئاسة، مضيفة أن توجه التنسيقية بشكل عام نظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.


وأشارت إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين في الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال توفير حياة كريمة لكل مواطن ومن أجل استكمال الجمهورية الجديدة وتحقيق الأمن والإستقرار. 


ضم وفد التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محمد غنيم، عبد الغني فرج، حبيبة حمودة، هند رحومة، شيماء عبد الرسول، أعضاء التنسيقية.


كما شارك في المؤتمر، كلًا من صابرين حجازي، أمين بدر، مدحت علم الدين، محمد سيد صوفي، أعضاء التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين.

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