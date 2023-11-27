إيديكس 2023: المعرض الدولي للصناعات الدفاعية العسكرية الأكبر في الشرق الأوسط

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، إننا سعيدون لأننا سننظم النسخة الثالثة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعلية والعسكرية "إيديكس".

وأضاف توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المعرض الدولي للصناعات الدفاعلية والعسكرية "إيديكس" هو الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"،: "نتعاون مع وزارة الدفاع المصرية لتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"".

وأوضح: "في القريب العاجل سيصبح هذا المعرض أحد أهم الفعاليات في العالم"، مشيرا: "وزارة الدفاع المصرية تمتلك الخبرة الكبيرة في تنظيم هذا الأمر".