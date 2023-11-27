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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يكشف تفاصيل معرض الدفاعات العسكرية «إيديكس 2023».. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (إيديكس 2023).

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وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحدث يعد أحد أضخم المعارض الدولية في العالم، الخاص بالصناعات العسكرية، والذي يحضره وزراء دفاع وقادة عسكريين من كل أنحاء العالم.

 

ونوه الإعلامي أحمد موسى أن مصر اليوم تعمل على تطوير الصناعات العسكرية، عبر الشراكات التي تجريها مصر مع أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وكبرى الدول العسكرية؛ مشيرا إلى أن مصر تصنع عددا كبيرا من الصناعات العسكرية ومنها المسيرات.

 

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن (إيديكس 2023) سيكون مختلفا عن النسختين الماضيتين، معلقا: هناك تعاقدات وصفقات تسليح بأرقام كبيرة ستتم خلال المعرض، بالإضافة إلى التعاون الدولي في المجال العسكري بين كل الدول.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى إن كل دولة من دول العالم يكون لها جناحا تعرض فيه الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بها، منوها أن المعرض يضم الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني والسفن وأنظمة الصواريخ والأقمار وأجهزة الاتصالات والإشارة.

 

وعلق أحمد موسى قائلا: كل الشركات الخاصة بالتصنيع العسكرية حول العالم ستشارك في هذا الحدث الضخم، والوفود بدأت في الحضور لمصر، موجها الشكر لإدارة الشئون المعنوية على جهدهم في إنجاح هذا المعرض.


 

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