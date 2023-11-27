برلماني: مبادرة منتدى شباب العالم لحماية المدنيين بمناطق النزاع تؤكد دوره المحوري دوليا

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أهمية المبادرة التي طرحتها إدارة منتدى شباب العالم تحت عنوان، شباب من أجل إحياء الإنسانية، وذلك لحماية المدنيين فى مناطق النزاع.

وأشاد نصار، في تصريح صحفي له اليوم، بدعوة المبادرة كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف المبادرة، إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، والعمل على حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة منتدى شباب العالم، جاءت في إطار حرص المنتدى على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

وأضاف النائب، أن هذه المبادرة تسعى إلى الدمج بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنييين في مناطق النزاعات.

واختتم النائب مجاهد نصار بأن، مبادرة منتدى شباب العالم، تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في القضايا الدولية وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة، والمبادرة هدفها الأصلي تعزيز السلام والحماية من الحروب.