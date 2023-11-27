المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2023: قدرات مصر تشهد تطورا كبيرا

قال توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" هو الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر دائما لديها قدرات هائلة وتشهد تطوير كبير في قدراتها".

وأوضح: "هناك تطور على مستوى القوات المسلحة المصرية وتمتلك إمكانيات هائلة، وأوضحت قدراتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية"، مؤكدا: "مصر تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لتنظيم المعرض الجولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس".

وأشار توماس جونت، الرئيس التنفيذي لشركة A.W.E المنظمة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس"،: "نتعاون مع وزارة الدفاع المصرية لتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"".