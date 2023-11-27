أخلاق ونزاهة الدون.. رونالدو حديث العالم بعد مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني

حضرت الإثارة في لقاء فريق النصر السعودي أمام ضيفه برسيبوليس الإيراني، على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات، والتى جاءت عن طريق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كانت اللقطة المثيرة عندما احتسب الصيني ما نينج حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النصر بعد سقوط الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل منطقة الـ 18؛ لكن رونالدو نفسه أكد للحكم عدم وجود عرقلة تستدعي احتساب "جزائية"، ما حدا بالحكم الاستعانة بتقينة (VAR) ويلغي قراره، وذلك بعد مرور 3 دقائق على صافرة البداية.

واكتفى فريق النصر السعودي، بالتعادل السلبي، أمام ضيفه برسيبوليس الإيراني، على ملعب الأول بارك، الإثنين، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات، ليضمن الأصفر العاصمي، التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، متصدرًا للمجموعة الخامسة.



وأكمل النصر المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي لاجامي مدافع الفريق بالبطاقة الحمراء المباشرة.



النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 13 نقطة متصدرًا، فيما حل الفريق الإيراني ثانيًا بـ8 نقاط مع تبقي جولة وحيدة على ختام دور المجموعات.



ويحل النصر ضيفًا على استقلول دوشنبه الطاجيكي، فيما يستقبل برسيبوليس الإيراني، نظيره الدحيل القطري 5 ديسمبر المقبل، في ختام مباريات المجموعة.

وتواصلت محاولات الأصفر العاصمي لتسجيل هدفًا مبكرًا لكن اللاعبين اصطدموا بدفاع منظم من جانب الفريق الإيراني.



وتلقى البرتغالي لويس كاسترو صدمة قوية، بعدما أشهر الحكم الصيني البطاقة الحمراء المباشرة في وجه علي لاجامي المدافع بعد تدخل عنيف على لاعب بيرسبوليس؛ ليكمل أصحاب الأرض المباراة منقوصين بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 17.



وأضطر كاسترو لإخراج سامي النجعي ودخول محمد آل الفتيل، لتغطية مركز لاجامي الطرود، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وانطلق الشوط الثاني بأفضلية نسبية للفريق الإيراني الذي أجبر لاعبي النصر على التراجع، ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى رونالدو الذي استدار حول نفسه وسدد كرة مرت جوار القائم الأيمن للحارس الإيراني لتضيع أفضل فرص النصر خلال المباراة.



واجرى المدرب البرتغالي تبديلًا بخروج رونالدو ودخول محمد مران عند الدقيقة 77 في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي في النصر، كما خرج سلطان الغنام وحل بدلًا عنه علي الحسن.



واحتسب الحكم الصيني 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد على مستوى النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ووضع كل فريق نقطة في رصيده.