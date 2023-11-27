شوبير يكشف تطورات مثيرة بشأن انتقال عمر كمال إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”، تطورات مثيرة بشان انتقال عمر كمال إلى الأهلي.

ونشر شوبير تصريحات وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، الذي يلعب فيه عمر كمال عبد الواحد، والتي قال خلالها: “لم يصلنا أي عرض رسمي من النادي الأهلي لضم عمر كمال”.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة، غدا الثلاثاء، في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.